Roma: Pedica (Pd), città in pieno degrado, è ora di reagire e mandare a casa giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma oramai è una città in pieno degrado e completamente abbandonata a se stessa". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Regolamenti tra clan per il controllo dello spaccio della droga - prosegue -, coltellate davanti alle slot machine, fermate della metropolitane chiuse da mesi e rifiuti e sporcizia in ogni angolo: questo è lo scenario che offre la Capitale". E conclude: "Una volta Roma si definiva città aperta al turismo, ora è aperta al degrado, tra l'indifferenza del Comune e della politica. Cosa si aspetta ancora a protestare veramente fino a mandare a casa la giunta di Virginia Raggi? È ora di reagire, basta con il silenzio". (Com)