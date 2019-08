Energia: Aramco, tempistiche quotazione compagnia verranno decise dagli azionisti (4)

- Nella nota Nasser ha ricordato che Aramco ha firmato un accordo per acquisire il 70 per cento del colosso petrolchimico Sabic: “Questo è un passo importante nell'accelerare la crescita nel comparto downstream attraverso la raffinazione e l'integrazione petrolchimica, massimizzando la redditività di ogni singolo barile prodotto”. Nasser ha precisato inoltre lo sviluppo avvenuto nel primo semestre dell’attività commerciale della compagnia avvenuto in parallelo all’introduzione di tecnologie innovative che hanno consentito la produzione di materie prime, prodotti chimici non metallici e carburanti a idrogeno. Nella nota Nasser ha infine rivelato che Aramco continua a lavorare per ridurre le emissioni inquinanti: “Siamo particolarmente orgogliosi di comunicare che la nostra ‘intensità carbonica’ a monte è tra le più basse al mondo”. (Res)