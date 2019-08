Camerun: 41 militanti Mrc condannati a sei mesi di carcere

- Il Tribunale di prima istanza di Douala-Bonanjo ha condannato 41 militanti del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc) a sei mesi di carcere. Lo ha riferito ai media locali la direzione dell'Mrc, annunciando ricorso contro la sentenza, e affermando che gli imputati sono stati "condannati in loro assenza e senza che i loro avvocati fossero presenti". La sentenza della Corte si inserisce nella diatriba che oppone da tempo le autorità di Yaoundé ai i sostenitori del partito di opposizione, numerosi dei quali erano stati arrestati lo scorso 27 ottobre durante la manifestazione di Douala. Se in un primo momento i manifestanti coinvolti nei fatti di ottobre erano stati rilasciati, il 31 ottobre scorso hanno ricevuto un invito a comparire per rispondere di "incitamento all'insurrezione e organizzazione di marce proibite con l'obiettivo di intralciare l'ordine pubblico". E benché lo scorso mese di luglio il tribunale avesse già acconsentito a rilasciare 39 militanti dell'Mrc, oltre 122 membri del movimento sono ancora in detenzione, primo fra tutti il loro leader Maurice Kamto. (segue) (Res)