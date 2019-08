Hong Kong: aeroporto occupato potrebbe tornare in funzione da martedì mattina

- Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno fatto sapere che la struttura potrà tornare a funzionare a pieno regime già da martedì mattina. "In base all'andamento delle operazioni di ripristino, le autorità dell'aeroporto e le compagnie aeree procederanno a rimodulare i voli a partire dalle 6 di mattina, e potrebbero presentarsi difficoltà con i voli in arrivo e partenza", hanno dichiarato le stesse in un comunicato. (segue) (Cip)