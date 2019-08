Hong Kong: aeroporto occupato potrebbe tornare in funzione da martedì mattina (2)

- Al quarto giorno di proteste, l'aeroporto di Hong Kong ha dovuto interrompere oggi tutte le attività e i voli programmati. L'aeroporto Changi di Singapore ha inoltre avvisato tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo. Oltre 5000 persone vestite di nero si sono riunite nella sala degli arrivi per un sit-in di tre giorni che, originariamente, avrebbe dovuto terminare la notte di domenica. Al diffondersi della notizia, prima ancora del comunicato ufficiale del governo (rilasciato alle 17:15 ora locale), le azioni della Cathay Pacific Airways sono scese del 10 per cento. Lo stesso giorno la Cina ha accusato i manifestanti di molteplici violenze, fino ad accusarli di vero e proprio "terrorismo". Le proteste, che ormai proseguono da giugno, hanno già inferto un duro colpo all'economia nazionale, mentre gli scontri si fanno sempre più violenti. Durante il fine settimana le forze dell'ordine sono state riprese mentre picchiavano i dimostranti in una stazione della metropolitana, mentre un poliziotto è finito in ospedale a seguito di ustioni riportate in scontri del distretto di Tsim Sha Tsui. (Cip)