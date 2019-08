Milano: Gelmini (FI), su sicurezza e legalità per città ancora tanto da fare

- A Milano c'è ancora molto da fare per garantire sicurezza e legalità. A dichiararlo in una nota è Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale meneghina, commentando la brutale aggressione ai danni di un 65enne in largo La Foppa, in centro città. "Come dimostrato anche in altre occasioni, i milanesi non si voltano mai dall'altra parte. Ma questo è soltanto l'ultimo episodio in ordine di tempo che ci ricorda che c'è ancora molto da fare per garantire alla città di Milano sicurezza e legalità", ha affermato l'esponente azzurra sottolineando l'intervento di alcuni passanti che hanno bloccato l'aggressore e fornito un primo soccorso alla vittima. (Com)