Governo: Corsi (Lega), pronti al voto, con i no non si cambia Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale veneto della Lega Enrico Corsi dichiara, in una nota, che "siamo pronti al voto. Con i no non si cambia il Paese. Piena e incondizionata fiducia al nostro capitano Matteo Salvini e al commissario della Liga Veneta Lorenzo Fontana. Vogliamo dare voce ai cittadini e diciamo no agli inciuci tra Pd e Cinque stelle". (Com)