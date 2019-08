Governo: Comencini (Lega), militanti pronti a sfida elezioni, uniti per Autonomia e grandi opere

- Il deputato leghista di Verona, Vito Comencini, afferma in una nota che "la Lega è assolutamente compatta dietro al capitano e i militanti non vedono l'ora di iniziare la prossima campagna elettorale. Erano loro in primis a spronarci a rompere con i Cinque stelle. Non ne potevano più di sentire i no alla Tav, alla Pedemontana, ma soprattutto all'Autonomia: il popolo veneto ha votato e le baggianate che si sono inventati i pentastellati per bloccarla sono vergognose. La fiducia nella Lega e in Salvini in Veneto si è vista alle Europee con il miglior risultato assoluto e di tutta Italia, che ha sfiorato il 50 per cento dei consensi. Questo grazie ai fatti, in primis in materia di sicurezza, con i due decreti Salvini", continua il parlamentare, "e grazie alla determinazione nel fermare l'immigrazione clandestina. Tanti i risultati raggiunti dalla Lega in questi mesi, per citarne alcuni: il Codice rosso da pochi giorni in vigore, le assunzioni nelle Forze dell'ordine, quota cento, gli aiuti ai risparmiatori truffati dalle banche. Azioni concrete che hanno dimostrato la serietà e capacità di governare della Lega. Bisogna tornare al voto, come i cittadini ci chiedono, per mettere in atto una politica dei si", conclude Comencini, "dalle infrastrutture alla giustizia, dell'Autonomia alla flat tax".(Com)