Piemonte: Uncem, caccia di selezione e esche sterilizzanti contro i cinghiali

- "Troppi, in continua crescita, danni per l'agricoltura. Troppi incidenti sulle strade". Uncem sta con Coldiretti e con le altre associazioni di categoria. "I cinghiali sono troppi. Una emergenza seria in Piemonte e non solo. Bene hanno fatto gli Assessori regionali alla Montagna Carosso e all'Agricoltura Protopapa a incontrare già nelle scorse settimane gli agricoltori e ad annunciare opportuni interventi. Servono risorse e precise strategie. L'incidente mortale sulla tangenziale di Alba è solo l'ultimo. Ma non sarà purtroppo l'ultimo. L'elenco è destinato ad allungarsi". Per questo, secondo Uncem, occorre limitare la proliferazione in accordo con gli Ambiti territoriali di caccia, i comparti e le associazioni dei cacciatori. Uscire dalla contrapposizione tra animalisti e cacciatori è decisivo. A questo devono puntare le Istituzioni, in primis Regione. Per troppo tempo, nel cercare di risolvere il problema, le due parti si sono arroccate su posizioni opposte. Pensare a esche alimentari con sterilizzanti all'interno è un fronte di ricerca applicata attuale già sperimentato. (segue) (Rpi)