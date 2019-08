Venezuela: Grandi (Unhcr) da domani in Cile e Brasile per valutare situazione rifugiati

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, si recherà in settimana in Cile e Brasile per conoscere "in prima persona" la risposta umanitaria fornita dai due paesi ai rifugiati venezuelani. Uno degli obiettivi principali della missione, segnalano i media locali citando una nota dell'Unhcr, è quella di cercare di raccogliere "più appoggio della comunità internazionale per i paesi e le comunità che ospitano i venezuelani". Si tratta, fa sapere ancora l'agenzia onusiana, della prima visita di un Alto commissario in Cile e della terza che Grandi effettua nella regione. Nei due paesi sudamericani, il funzionario incontrerà rifugiati venezuelani per conoscere i rischi "che hanno dovuta affrontare durante il loro viaggio". (segue) (Abu)