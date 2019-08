Venezuela: Grandi (Unhcr) da domani in Cile e Brasile per valutare situazione rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione si prefigge tra le altre cose di verificare le azioni da compiere per sviluppare sul terreno aiuti di emergenza, ricoveri, alimenti e assistenza legale per i migranti venezuelani, così come per coloro che si adoperano per il loro inserimento nelle comunità locali. Al tempo stesso, Grandi farà una ricognizione tra le organizzazioni attorno cui ruota il reperimento dei fondi. Ad oggi, secondo le ultime stime dell'agenzia, è stato raccolto solo il 24 per cento dei 738 milioni di dollari ritenuti necessari per fornire assistenza alla popolazione venezuelana e alle comunità di accoglienza. (segue) (Abu)