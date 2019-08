Venezuela: Grandi (Unhcr) da domani in Cile e Brasile per valutare situazione rifugiati (3)

- Prima tappa sarà in Cile, dove Grandi si intratterrà dal 13 al 14 agosto. A Santiago sono previsti incontri con autorità nazionali e membri della società civile per "valutare le necessità dei rifugiati e dei migranti venezuelani, cercando soluzioni per coloro che più ne hanno bisogno". L'Alto commissario sarà quindi in Brasile, dal 15 al 18 agosto con un'agenda che prevede, tra l'altro, incontri con diverse autorità a Brasilia, nonché viaggi mirati a Boa Vista e Pacaraima, città nella zona settentrionale del paese, non lontane dalle frontiere con il Venezuela. (segue) (Abu)