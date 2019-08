Venezuela: Grandi (Unhcr) da domani in Cile e Brasile per valutare situazione rifugiati (6)

- Nonostante i governi della regione abbiano rilasciato numerosi permessi di soggiorno temporanei ai cittadini venezuelani, il 34 per cento degli intervistati ha dichiarato di non possedere alcun tipo di documento, a causa del fatto di essere entrato irregolarmente in un determinato Paese o di possedere un permesso scaduto. Il resto era in possesso di visti turistici o temporanei, e solo il 4 per cento aveva un documento di soggiorno permanente. Il 15 per cento degli intervistati aveva presentato domanda di asilo, mentre un altro 26 per cento ha dichiarato di essere intenzionato a farlo. La maggior parte di coloro che non aveva intenzione di presentare domanda non era a conoscenza delle procedure e dei diritti esistenti, e alcuni erano erroneamente convinti che richiedere asilo avrebbe rappresentato un ostacolo al ritorno a casa, in futuro. Tuttavia, sottolinea l'Unhcr, nonostante il numero relativamente basso di domande presentate finora i sistemi di asilo della regione sono al limite delle loro capacità. (segue) (Abu)