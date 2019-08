Venezuela: Grandi (Unhcr) da domani in Cile e Brasile per valutare situazione rifugiati (7)

- Circa il 66 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere disoccupato o di lavorare in nero, e il 43 per cento di aver incontrato difficoltà per trovare alloggio, soprattutto a causa dell'assenza di fondi e di documenti, nonché per le discriminazioni legate alla propria nazionalità. Le interviste - realizzate in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Peru, e Uruguay - rientrano fra gli sforzi coordinati compiuti dall'Unhcr, le municipalità, le Ong partner e i ministri di governo per rilevare una panoramica completa dei rischi legati alla protezione e dei limiti all'accesso ai diritti a cui sono esposti i cittadini venezuelani nei Paesi di transito o di destinazione, nonché delle loro esigenze. Il sondaggio, condotto tramite uno strumento standardizzato di monitoraggio delle esigenze di protezione, ha già determinato l'adozione di misure concrete che permettono agli intervistati di segnalare le persone considerate a rischio affinché ricevano aiuto e supporto a lungo termine. Fra gennaio e giugno, con questa modalità oltre 1.500 persone sono state inviate ai servizi di consulenza o di altro tipo. (segue) (Abu)