Kosovo-Serbia: stampa Pristina, consigliere Usa Bolton in visita solo dopo abolizione dazi

- Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, si recherà in visita a Pristina e Belgrado per discutere sulla ripresa del dialogo tra le parti solo una volta che il Kosovo avrà deciso di annullare i dazi alle importazioni di prodotti serbi. E' quanto riferisce l'emittente kosovara "Rtk". La visita di Bolton nei Balcani, pertanto, non avverrà questo mese come precedentemente annunciato. Nei giorni scorsi anche il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha escluso l'ipotesi secondo cui il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti potrebbe effettuare una visita in Serbia e in Kosovo tra fine agosto e i primi di settembre. "Credo che non verrà. Ha pensato ad una visita a Belgrado e Pristina, ma a causa delle elezioni non ha con chi parlare a Pristina", ha detto Vucic in un intervento per l'emittente "Tv Prva". (segue) (Kop)