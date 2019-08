Kosovo-Serbia: stampa Pristina, consigliere Usa Bolton in visita solo dopo abolizione dazi (2)

- Alla domanda se la visita possa essere rimandata fino a che Pristina non eliminerà i dazi sule merci serbe, Vucic ha replicato che "ad ogni modo" l'amministrazione Usa si spende per una tale eliminazione e per questo è personalmente grato. "Ma non penso che sia questa l'unica ragione. Si pone la domanda su che cosa potrebbe ottenere con una visita a Pristina. Con chi può parlare, chi può trovare al momento come interlocutore adeguato", ha concluso Vucic. Nei giorni scorsi il quotidiano "Blic" riportava che il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, potrebbe effettuare una visita in Serbia e in Kosovo tra fine agosto e i primi di settembre. Secondo le fonti riservate del giornale, gli Stati Uniti stanno lavorando per una ripresa del dialogo fra le due parti e la conferma della visita di Bolton sarebbe condizionata da un ritiro da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe. "Se ci sarà la garanzia che i dazi verranno eliminati, verrà. Al contrario la sua visita è poco probabile, perché semplicemente non vuole un insuccesso. Siccome la situazione con i dazi per ora non è certa, neanche la visita è confermata", hanno spiegato le fonti del giornale. (segue) (Kop)