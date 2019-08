Difesa: Kosovo punta a partecipare a missioni in Iraq e Afghanistan nel 2021 (5)

- L’annuncio delle intenzioni di Pristina di formare un esercito nazionale ha provocato un’immediata reazione della Serbia, che ha a sua volta richiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Thaci ha difeso, nel corso della seduta, la decisione di Pristina nella trasformazione delle Forze di sicurezza in Forza armata. "Se il Kosovo ha commesso un errore è stato quello di attendere cinque anni per istituire un esercito. È tardivo perché ci siamo rimessi alla buona volontà di coloro che non hanno mai dimostrato nulla nei confronti del nostro paese", ha detto Thaci. (segue) (Kop)