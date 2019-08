Serbia: riserve in valuta estera registrano record a luglio

- Le riserve nette e lorde in valuta estera della Serbia hanno registrato a luglio la massima cifra dal Duemila a oggi: lo riferisce la Banca nazionale della Serbia (Nbs), precisando che le riserve lorde erano pari a 12,75 miliardi di euro, con un aumento di 612,4 milioni rispetto a giugno. Le riserve nette, ovvero con la sottrazione dei mezzi diretti alle banche commerciali in euro e altri obblighi finanziari, a fine luglio ammontavano a 10,794 miliardi di euro, ovvero 652 milioni in più rispetto al mese precedente. Le riserve lorde in valuta estera della Banca nazionale della Serbia (Nbs) erano pari a 12,4 miliardi di euro alla fine di giugno. La cifra di giugno è maggiore di 490,5 milioni di euro rispetto al mese di maggio. Le riserve nette, ovvero sottratte delle riserve destinate alle banche commerciali nazionali e altri obblighi, ammontavano a fine giugno a 10,14 miliardi di euro, ovvero 433 milioni di euro in più rispetto a maggio. (Seb)