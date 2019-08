Marocco: “Wall Street Journal”, Casa Bianca si oppone a indipendenza Sahara occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre, per la prima volta dal 2012, esponenti del governo marocchino si sono seduti al tavolo con i rappresentanti del Fronte Polisario per una nuova tornata di colloqui promossa dalle Nazioni Unite. Secondo il “Wall Street Journal”, gli indipendentisti saharawi vedono in Bolton un “potenziale salvatore”, ma rischiano di essere delusi dall’amministrazione Trump. La quale, in colloqui privati, ha chiarito che gli Stati Uniti “appoggiano il Marocco nella sua opposizione alla creazione di una nazione indipendente”. Proprio tale rassicurazione ha contribuito a riportare Rabat al tavolo dei colloqui, sebbene i leader marocchini temano ancora che Bolton simpatizzi con gli indipendentisti che chiedono un referendum e siano in disaccordo con la volontà di Washington di porre fine alla missione di peacekeeping Onu. Quest’ultima posizione è stata chiarita dal ministro degli Esteri di Rabat, Nasser Bourita, che al “Wall Street Journal” ha osservato come l’uscita di scena della Minurso rischi di creare un pericoloso “vuoto di potere”. (segue) (Res)