Marocco: “Wall Street Journal”, Casa Bianca si oppone a indipendenza Sahara occidentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento i colloqui sono interrotti. L’Algeria, che sostiene il Fronte Polisario, è nel pieno di una crisi politica che lo scorso aprile ha portato alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. Lo scorso maggio, inoltre, si è dimesso a sorpresa l’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, il tedesco Horst Kohler, per “ragioni personali”. Ad aprile gli Stati Uniti hanno votato per il rinnovo della missione Onu, ma ad ottobre potrebbero porre il veto se non venissero registrati ulteriori progressi nei colloqui. (Res)