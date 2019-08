Grecia: tasse immobiliari a 2,07 miliardi di euro nel 2019

- I titolari di proprietà immobiliari in Grecia pagheranno circa 2,07 miliardi di euro in tasse per il 2019. Il dato nell’anno precedente è stato di 2,64 miliardi di euro. A pagare la gran parte delle tasse immobiliari, pari a circa 1,5 miliardi di euro, saranno 1,42 milioni di cittadini, come riferisce il quotidiano ellenico “Kathimerini”. (Gra)