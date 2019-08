Cipro: fonti governo Nicosia, buone prospettive conferenza informale su riunificazione isola (3)

- Si è concluso venerdì a Nicosia, dopo oltre tre ore di colloqui, l'incontro tra il presidente cipriota Nicos Anastasiades, il leader turco Mustafa Akinci e il rappresentante speciale del segretario generale Onu a Cipro, Elizabeth Spehar. Secondo quanto reso noto da un comunicato della missione Onu a Cipro, l'incontro tra Anastasiades e Akinci è stato caratterizzato da uno scambio di punti di vista "sincero e costruttivo" e i due leader hanno concordato di organizzare un incontro a tre con il segretario generale Onu Antonio Guterres dopo i lavori dell'Assemblea generale a New York "allo scopo di pianificare come procedere" nei negoziati per risolvere la questione cipriota. Anastasiades e Akinci hanno inoltre espresso soddisfazione per l'attuazione delle misure di costruzione della fiducia, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione elettrica e l'interoperabilità per i telefoni mobili nelle due parti dell'isola. (segue) (Res)