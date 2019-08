Castelnuovo di Porto: rapina una donna minacciandola con un bastone, arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nigeriano di 19 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Rignano Flaminio a Castelnuovo di Porto nei pressi dell'ex centro d'accoglienza per rapina aggravata. L'uomo prima ha avvicinato una donna, poi l'ha minacciata con un bastone, infine è fuggito a piedi con la sua borsa.I carabinieri però, grazie alla descrizione della donna, sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo poco dopo nelle vicinanze dell’accaduto. L'uomo è stato trovato ancora in possesso del bastone e della borsa. Adesso si trova nel carcere di Rebibbia a Roma. La ragazza invece è stata subito accompagnata in Ospedale per curare le lievi lesioni subite durante l’aggressione.(Rer)