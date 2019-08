Campania: Gaudiano e Cammarano (M5s), pubblicato bando gara aeroporto Pontecagnano

- "In data 7 agosto, in contemporanea con la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha comunicato alla società di gestione la disponibilità per lo stanziamento di cassa relativo all'inizio dei lavori di ampliamento dello scalo. Gli ultimi passaggi amministrativi sono conclusi e non resta adesso che attendere la fase di aggiudicazione e dunque l'inizio materiale dei lavori entro la fine di quest'anno". Lo hanno dichiarato in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano e il consigliere regionale campano Michele Cammarano. "Come promesso – hanno aggiunto - seguiamo e seguiremo passo passo tutti i passaggi del progetto nella speranza che entro qualche anno l'infrastruttura salernitana possa accogliere flussi importanti di turisti da tutto il mondo”. (segue) (Ren)