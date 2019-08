Campania: Gaudiano e Cammarano (M5s), pubblicato bando gara aeroporto Pontecagnano (2)

- “Nonostante le mirabolanti manifestazioni di paternità da parte del governatore De Luca e dell'assessore al turismo Matera – hanno specificato - vorrei capire da loro come sia possibile che nel piano triennale turistico della Regione Campania l'aeroporto di Salerno non venga per nulla menzionato come infrastruttura strategica". "Dobbiamo cambiare rotta per quanto riguarda il turismo – hanno spiegato - e iniziare a promuovere questa opportunità agli operatori internazionali sin da subito perché le destinazioni vengono programmate con anni di anticipo”. “Far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica, alla luce di un incremento esponenziale del numero di voli nella nostra Regione", hanno concluso. (Ren)