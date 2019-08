Sanità: Azienda ospedaliera dei Colli, insediata nuova direzione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediata questa mattina la nuova direzione strategica dell'Azienda ospedaliera dei Colli, guidata dal direttore generale Maurizio di Mauro. Con lui il direttore sanitario, Rodolfo Conenna e il direttore amministrativo, Giovanni De Masi. Il direttore ha voluto, come primo atto, effettuare una visita in uno dei tre ospedali dell'azienda. Oggi si è recato presso l'ospedale Cotugno dove, accompagnato dal direttore sanitario di presidio, Raffaele Dell'Aversano, e dal direttore del dipartimento di Malattie infettive ed Urgenze infettivologiche, Rodolfo Punzi, ha incontrato il personale medico e sanitario non medico della struttura. "Il rapporto con i pazienti ed il personale è al primo posto - ha dichiarato di Mauro - Oggi ho scelto di iniziare proprio dal Cotugno per la sua importanza strategica nella cura delle patologie infettive. Un polo di eccellenza per tutto il Mezzogiorno che vogliamo valorizzare ulteriormente". "Nei prossimi giorni continuerò ad incontrare gli operatori degli ospedali Cto e Monaldi per creare un legame sinergico con tutto il personale dell'Azienda dei Colli", ha concluso. (Ren)