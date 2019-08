Cina: Egitto porge condoglianze per le vittime del tifone Lekima

- L’Egitto ha porto alla Cina le sue condoglianze per le vittime del tifone Lekima, che ha colpito la zona orientale del paese asiatico. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo. Almeno 40 persone sono rimaste uccise a causa dell’evento, che ha provocato frane e alluvioni, mentre decine di altre sono state ferite. Nel suo comunicato, la diplomazia egiziana ricorda come il tifone abbia anche danneggiato “centinaia di case e terreni agricoli”. “L’Egitto resta al fianco del fraterno popolo cinese e del suo governo in un momento difficile”, conclude il comunicato.(Cae)