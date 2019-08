Milano: picchiano e rapinano in strada ragazza 20enne, un arresto

- Una ragazza di 20 anni è stata rapinata all’1 di notte di lunedì a Milano da due giovani che le hanno portato via l’iPhone. Uno dei due, un 18enne marocchino, è stato bloccato da un passante, che aveva assistito alla scena, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno poi arrestato per rapina. La giovane, una 20enne italiana, stava camminando in via Coni Zugna, zona Darsena, quando è stata accerchiata dai due giovani rapinatori. L’hanno prima strattonata e poi colpita con un pugno in faccia. Al momento di scappare i due malviventi si sono separati, ma il 18enne è stato fermato nella vicina viale Papiniano da un 29enne congolese, regolare e residente a Milano, che lo ha consegnato ai militari del nucleo radiomobile intervenuti nel giro di pochi minuti. Il complice è invece riuscito a fuggire, probabilmente con il cellulare che non è stato più trovato. La vittima, medicata sul posto dal 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’arrestato ha precedenti specifici ed è irregolare sul territorio italiano. (Rem)