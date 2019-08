Economia: presentata la missione internazionale a Dubai promossa dall'Odcec Napoli Nord

- "La professione di commercialista sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. Per mantenere o raggiungere il successo occorre anticipare la trasformazione e aprirsi a nuove specializzazioni professionali. Su questi obiettivi è incentrata la nostra attività a sostegno della categoria. Siamo il naturale riferimento delle imprese e costituiamo un importante motore dello sviluppo e della crescita per il tessuto imprenditoriale locale". Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presentando la "Missione per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione Campania" che si terrà a Dubai dal 28 settembre al 3 ottobre 2019, organizzata dall'Odcec territoriale in collaborazione con "The corporate group" una società di consulenza degli Emirati Arabi Uniti che dal 1967 svolge a Dubai attività a sostegno della internazionalizzazione della espansione delle imprese sui mercati arabi". (segue) (Ren)