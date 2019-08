Economia: presentata la missione internazionale a Dubai promossa dall'Odcec Napoli Nord (2)

- "La commissione di Studio sull'internazionalizzazione delle imprese dell'Ordine di Napoli Nord ha deciso, quindi, di apportare il proprio determinante contributo – ha aggiunto Tuccillo - , sviluppando un 'Programma' che potesse consentire ai commercialisti di accompagnare le Pmi, di cui sono consulenti, in una delle economie più vibranti al mondo, con il sostegno delle Autorità Governative Emiratine e di un grande Gruppo di consulenza locale". "L'assistenza alle imprese nell'espansione all'estero dei propri mercati di riferimento - ha evidenziato Emmanuele Carandente, consigliere delegato dell'Odcec di Napoli Nord, - è una grandissima opportunità di lavoro per il dottore commercialista. E' fondamentale, quindi, per i nostri iscritti approfondire il tema dell'internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione a workshop e missioni all'estero. Attività che come Consiglio dell'Ordine abbiamo in programmazione al fine di creare una short list di colleghi specializzati nella materia e questa di Dubai è solo una prima tappa di un nutrito programma che stiamo sviluppando con la Commissione di Studio sull'internazionalizzazione". (segue) (Ren)