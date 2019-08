Economia: presentata la missione internazionale a Dubai promossa dall'Odcec Napoli Nord (3)

- Secondo Vincenzo Natale, consigliere tesoriere dell'Ordine "è un'occasione da non perdere per specializzarsi nel campo ed evidenziare l'importanza dei commercialisti per lo sviluppo delle imprese sui mercati internazionali". "Sono particolarmente entusiasta di questa missione internazionale - ha rimarcato Domenico Graziano, docente universitario e presidente della Commissione internazionalizzazione dell'Odcec Napoli Nord - perché sarà sicuramente volano di conoscenza di strumenti per noi professionisti per supportare al meglio le aziende nel loro processo di espansione all'estero”. "Nel 2003 decisi di cominciare a svolgere la mia professione di dottore commercialista anche negli Emirati Arabi Uniti - ha sottolineato Francesco Corbello, membro della commissione Internazionalizzazione dell'Ordine di Napoli Nord e consulente economico nell'Emirato di Dubai -, a quel tempo il mio poteva sembrare un programma troppo audace. Oggi, dopo oltre 15 anni, quel progetto è diventato realtà. Da qualche anno ormai sono partner strategico del Governo di Dubai per l'attrazione degli investimenti esteri ed unico italiano iscritto presso la Dubai International Financial Center come Liquidator e Insolvency Practicioner. Sono stato autorizzato, altresì, a costituire in Italia società di diritto emiratino della free zone DMCC (Dubai Multi Commodities Centre Authority)". (segue) (Ren)