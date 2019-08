Economia: presentata la missione internazionale a Dubai promossa dall'Odcec Napoli Nord (4)

- "Ho già fornito supporto concreto a molte aziende nella progettazione ed esecuzione di piani d'internazionalizzazione – ha detto Corbello -: dallo studio del mercato, alla penetrazione, fino all'espansione. Quella necessità di cambiamento dell'approccio alla professione che già sentivo nell'aria nel lontano 2003, oggi è prepotentemente imposto a tutti". "Dopo venti anni di lavoro sul campo - ha spiegato Corbello – posso confermare che l'internazionalizzazione, al pari degli altri settori, richiede grande sacrificio, tempo e studio per l'acquisizione di nuove competenze. Il primo cambiamento che ciascuno è chiamato ad attuare è l'approccio mentale: le missioni non devono essere un palcoscenico per Enti ed Istituzioni, né una gita fuori porta tra colleghi, ma un'occasione di studio, crescita e confronto con una realtà professionale – governativa e imprenditoriale diversa. Se correttamente impostata, una trasferta internazionale può essere il punto di partenza per allargare gli orizzonti e consentire alle piccole e media imprese di valutare la possibilità di allargare il raggio d'azione in Paesi che apprezzano il made in Italy". (Ren)