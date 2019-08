Scuola: al via primi interventi ristrutturazione su istituto Copernico a Pomezia

- Iniziano i primi interventi di ristrutturazione alla scuola secondaria di secondo grado Copernico a Pomezia. Un risultato ottenuto “grazie alla sinergia messa in piedi tra la Città metropolitana di Roma Capitale, l'amministrazione comunale e la dirigenza scolastica”, spiega il vicesindaco di Città metropolitana di Roma e delegata alle Scuole, Teresa Maria Zotta . “Dopo aver lavorato con gli uffici sono iniziati i primi interventi che ci consentiranno di eliminare le infiltrazioni e di impermeabilizzare alcune parti dell'edificio – prosegue Zotta –. Al termine dei lavori sulle coperture si procederà al risanamento, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, degli ambienti danneggiati e che sono stati già individuati nel corso dei sopralluoghi congiunti con la scuola. Nel corso di quest'anno è prevista anche la realizzazione dei lavori di recupero della facciata lato ex Monti”. Zotta precisa che si tratta di “primi interventi che abbiamo concordato con la dirigenza scolastica sia pure con le ridottissime risorse finanziarie” e sottolinea che “abbiamo preso l'impegno di inserire nella prossima programmazione triennale delle opere, un importo di ulteriori 250 mila euro, per il rifacimento dei servizi igienici”. (segue) (Com)