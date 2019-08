Scuola: al via primi interventi ristrutturazione su istituto Copernico a Pomezia (2)

- Zotta poi ringrazia “il sindaco Adriano Zuccalà e la sua giunta” perché “con la loro collaborazione siamo riusciti a trovare soluzioni, che ci consentiranno di sperare al meglio per questo istituto scolastico". Per il sindaco di Pomezia arriva “finalmente una buona notizia per i nostri studenti dell'Istituto tecnico”. “Ringrazio Città metropolitana – prosegue Zuccalà – e in particolare il vicesindaco Zotta per aver preso in carico le nostre istanze e aver dato l'avvio ad un piano di interventi adeguato e risolutivo. La sicurezza e l'edilizia scolastica rappresentano una priorità per la nostra amministrazione: dobbiamo migliorare le condizioni delle strutture e mettere personale scolastico e studenti nelle condizioni migliori per svolgere l'attività didattica e usufruire di tutti i servizi necessari". (Com)