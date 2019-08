Governo: Fassina (Leu), esecutivo di legislatura con M5s e Pd per lavoro e democrazia costituzionale

- "All’Italia, ora, è necessario un governo pienamente politico, di legislatura, sintesi di un’intesa tra M5s, Pd e, nella consapevolezza dei propri numeri, LeU. Un governo sotto la regia dei leader di M5s e Pd". Lo dichiara Stefano Fassina, deputato di LeU e promotore del movimento Patria e Costituzione. "Ha ragione Nicola Zingaretti - dice Fassina - un governo istituzionale per attuare la linea della Commissione europea in materia di bilancio pubblico, sarebbe un clamoroso autogol. Sarebbe un governo del presidente della Repubblica, fuori dal controllo politico dei partiti chiamati a sostenerlo, esecutore di quella linea della 'responsabilità istituzionale', causa primaria nel biennio 2011-2012 della rivolta di popolo contro il Pd bersaniano. Ma sarebbe altrettanto sbagliato e deleterio riconoscere al leader della Lega il dominio sulle istituzioni della Repubblica, a partire dal Parlamento, lasciargli dettare la scadenza elettorale e liberagli la strada per compiere il disegno di neo-liberismo autoritario e di sostanziale secessionismo della Padania attraverso la cosiddetta Autonomia differenziata. Siamo a un tornante storico”, conclude Fassina. (Com)