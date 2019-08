Governo: M5s insiste su taglio parlamentari e non si sbilancia su alleanze

- Dopo l’apertura della crisi di governo, il M5s continua a chiedere di votare il taglio dei parlamentari, così come era stato già stabilito, e poi di ritornare alle urne. La linea è stata ribadita anche oggi nel corso dell’assemblea dei parlamentari che si è svolta a Montecitorio, prima della riunione dei capigrupppo del Senato. "Non abbiamo parlato di possibili alleanze, ma del fatto che andiamo avanti sul taglio dei parlamentari - ha spiegato il capogruppo alla Camera, Francesco d'Uva -. Su come andare al voto ci pensa Mattarella. Noi non abbiamo paura delle elezioni”. Fiducia nel capo dello Stato è stata espressa anche dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, il quale ha anche esaltato il lavoro svolto dal premier Giuseppe Conte, attaccando duramente l’ex alleato Matteo Salvini. Mattarella è “l'unico che decide quando e se andare a votare”, ha precisato il vicepremier. “Già è surreale che ci debba essere una crisi a ferragosto – ha sottolineato - . Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti. Un governo non si insedierà prima di dicembre. Salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100. Stiamo parlando del futuro del nostro Paese". Poi, Di Maio ha osservato: “è comunque cambiato qualcosa in Italia negli ultimi giorni. Sento gente che mi dice: ‘Salvini ci ha tradito’. E sento molti elettori leghisti e parlamentari leghisti delusi che ci dicono la stessa cosa”. Salvini, ha continuato il vicepremier, è quello che “si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio”. E non solo: dopo “nemmeno 24 ore è tornato da Berlusconi", ha puntualizzato il vicepremier che, arrivati a questo punto, al leader del Carroccio chiede solo una cosa: " faccia dimettere tutti i suoi ministri". (Rer)