Tunisia: presidenziali, solo 31 candidature su 97 rispettano requisiti

- Solo 31 su un totale di 97 candidature alle elezioni presidenziali tunisine in programma per il prossimo 15 settembre risultano in regola con i requisiti previsti. Lo ha annunciato Farouk Bouaskar, vicepresidente dell’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie). Il funzionario ha affermato che 20 candidati sono riusciti a raccogliere sponsor tra la società civile e altri undici hanno ottenuto la sponsorizzazione a livello parlamentare. Citato dall’agenzia di stampa governativa “Tap”, Bouasker ha rivelato che per quanto riguarda i requisiti finanziari necessari per rendere valida la candidatura solo 41 candidati su 97 hanno depositato presso la Tesoreria generale la garanzia finanziaria di 10 mila dinari (quasi 3 mila euro) richiesta dalle procedure. Tra questi, dieci candidati, pur avendo effettuato il deposito, non sono in possesso di una delle tre tipologie di sponsorizzazioni di società civile e parlamento necessarie: il sostegno di dieci deputati dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp); il sostegno di 40 presidenti dei consigli delle collettività locali eletti; l’appoggio di 10 mila elettori registrati e distribuiti in almeno dieci circoscrizioni elettorali (con un minimo di 500 firme di elettori per circoscrizione). (segue) (Tut)