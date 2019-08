Tunisia: presidenziali, solo 31 candidature su 97 rispettano requisiti (2)

- Lo scorso 9 agosto si è chiuso ufficialmente il periodo utile per la presentazione delle candidature alle presidenziali anticipate che si terranno il prossimo 15 settembre. L'ultimo giorno sono pervenute all’Isie 42 candidature, mentre altre 56 sono arrivate negli ultimi sette giorni. Tuttavia, Bouaskar aveva già spiegato nei giorni scorsi ai media che solo un numero compreso tra il 20 e il 25 per cento del totale delle candidature presentate rispetta i requisiti previsti, compresi documenti richiesti e garanzie finanziarie, osservando che il numero dei candidati ammessi al voto sarebbe stato “molto più basso” di quello delle domande presentate. Tra le ultime personalità politiche ad aver presentato la propria candidatura alle presidenziali figurano l’attuale capo del governo Youssef Chahed, leader del partito Tahya Tounes, l’ex presidente Mohsen Marzouk (Machrou Tounes) e il vicepresidente del movimento islamico moderato Ennahda, Abdel Fatah Mourou. Inoltre, hanno fatto domanda di partecipazione alla corsa per Palazzo di Cartagine l’indipendente Kaies Said e il discusso uomo d’affari Slim Riahi. Nei giorni scorsi si erano candidati anche l’attuale ministro della Difesa Abdelkarim Zbidi e Nabil Karoui, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma” e leader del partito Qalb Tounes, considerato il grande favorito per la presidenza. (segue) (Tut)