Serbia: consigliere presidente Vucic, palazzo presidenziale sarà protetto da unità speciali militari

- Il palazzo della presidenza della Repubblica della Serbia sarà protetto anche in futuro dalle unità speciali della Difesa denominati Cobra: lo ha detto Suzana Vasiljevic, consigliere per i rapporti con i media del presidente Aleksandar Vucic. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vasiljevic ha precisato che i Cobra saranno riconoscibili attraverso dei distintivi e probabilmente anche delle uniformi militari. Le forze di sicurezza della Serbia hanno solamente "protetto l'edificio della presidenza" durante le proteste di sabato sera a Belgrado, utilizzando "la forza minima" necessaria a tale scopo: è quanto dichiarato ieri dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo le polemiche scoppiate circa la difesa del palazzo della presidenza nel corso delle proteste antigovernative tenute sabato a Belgrado. "Alla presenza di un numero tra le 225 e le 228 persone, come sempre quando organizzano le proteste, tirano carta igienica e talvolta gettano qualcosa verso le finestre; a volte scrivono qualcosa sui muri e lo abbiamo sempre tollerato", ha dichiarato Vucic. "Solo quando è iniziata la demolizione violenta del cancello della presidenza, le forze d sicurezza hanno reagito, senza l'uso delle armi, e hanno rimandato dietro il cancello (i manifestanti) usando la forza minima", ha detto Vucic. (Seb)