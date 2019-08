Pd: Martina, unità precondizione per essere utili al Paese

- L'ex segretario del Partito democratico e deputato Maurizio Martina scrive, in una nota, di essere rimasto "coerente con quello che ho sempre pensato e fatto: l'unità del Pd è una precondizione per essere utili al Paese, oggi più che in altri momenti. Chiedo di poter discutere nei luoghi giusti, ascoltandoci, e poi le decisioni vincoleranno tutti. Penso che vadano verificate seriamente tutte le condizioni per evitare di far subire al Paese le derive pericolose di Salvini e su questo il ruolo del Pd come pilastro dell'alternativa", conclude il parlamentare, "deve essere sempre più forte, preparandoci a qualsiasi eventualità". (Com)