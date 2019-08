Roma: Zannola (Pd), grave dissesto strade Capitale non si cancella aggiustandone qualcuna a Ostia

- “Una manciata di strade asfaltate a Ostia non cancellano la vergogna di migliaia di strade in tutta Roma, Ostia inclusa, ormai ridotte a un colabrodo”. Lo scrive in un tweet Il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola rispondendo a quanto comunicato dalla sindaca Raggi sui social network in merito alla riqualificazione delle strade a Ostia. “Rattoppi alla meno peggio con interventi che durano meno di tre giorni. Stradenuove quando?”, conclude in riferimento allo slogan utilizzato dal Campidoglio per comunicare iniziative sui rifacimenti stradali. (Com)