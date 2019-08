Difesa: Mar cinese meridionale, il Vietnam rinforza la propria marina (2)

- Per Pham Van Vung è necessario inoltre un aiuto dall'estero. Gli Stati Uniti hanno già contribuito, vendendo al Vietnam sei motovedette, mettendosi in concorrenza con la Russia, tradizionale rifornitore del Vietnam. Pretendere di eguagliare la forza della marina cinese sarebbe comunque impossibile: "Credo che tutto quello che possono pensare di fare sia porsi come deterrenti", ha dichiarato Murray Hiebert, vice direttore del Programma Sud est asiatico al Centro per gli studi strategici e internazionali di Washington. "Né il Vietnam, né la Cina desiderano che qualcuno spari il primo colpo. Quella diventerebbe una questione piuttosto seria”, ha affermato Hiebert, secondo cui il Vietnam dispiega le proprie navi per impedire l’accesso di natanti cinesi nelle sue acque territoriali e non per scopi offensivi. (Fim)