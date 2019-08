Scafati (Sa): Sarconio (M5s), revocare bando "comunicazione" per aumento di spesa

- “Prima di indire la selezione per individuare il responsabile della Comunicazione e della Trasparenza, il 31 Luglio scorso, la Giunta ha votato a favore della proposta dell'assessore Alfonso Fantasia, di modificare il Piano triennale delle assunzioni per portare questa figura dal part time 50% al full time 100%. Si passa così da un compenso previsto di 11mila euro, circa, a 23mila euro, più indennità varie, ovviamente. Poi dopo aver rimpinguato il compenso, hanno aperto la selezione, per di più in pieno agosto”. Lo ha dichiarato il consigliere di opposizione al comune di Sacfati (Sa), Giuseppe Sarconio (M5s). “Tutto normale? – ha proseguito - Ma non eravamo pieni di debiti e sull'orlo del dissesto? Invece di aumentare l'impegno di spesa per questa figura non si poteva usare la somma per individuare qualche altra figura in settori come tributi, finanze, ambiente, di cui il comune ha enorme bisogno?” “Il bando per noi va ritirato e la spesa va ripartita per individuare prima figure che aiutino a mettere in moto la macchina comunale e far ripartire la città. I soldi dei cittadini vanno utilizzati per migliorare la città e solo per questo. Siete diversi dal passato? Dimostratelo: revocate il bando”, ha concluso. (Ren)