Governo: Mulè (FI) a Di Maio, non preoccuparti di Arcore ma di come non mollare la poltrona

Roma, 12 ago 13:46 - (Agenzia Nova) - Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico azzurro di Camera e Senato, si rivolge a Di Maio e scrive su Twitter "Luigi stai sereno, non preoccuparti di Arcore e del centrodestra, preoccupati di giustificare come potrai mangiare nella ciotola del potere con Renzi e Boschi pur di non mollare la poltrona". (Rin)