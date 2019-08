Ragusa: Salvini, giustizia per Simone e Alessio, angioletti uccisi su portone casa

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblica una foto su Facebook e scrive di un "lungo incontro con i genitori di Simone ed Alessio, i due angioletti uccisi sul portone di casa a Vittoria da quattro infami (chi guidava era drogato e ubriaco) a bordo di un Suv che andava a 160 all’ora in una stradina di paese. Maledetti vigliacchi, tre di loro sono già a spasso per il paese: sarà giustizia, l’Italia lo deve a quelle mamme e ai quei papà, ai due fratellini che non potranno più giocare con Simone ed Alessio. Una preghiera", conclude il titolare del Viminale, "e tanta rabbia che si deve trasformare in forza". (Rin)