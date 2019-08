Frosinone: Ciacciarelli (FI), cinghiali in Ciociaria devastano campi e causano sinistri, Zingaretti intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinghiali hanno devastato un intero campo di mais ad Anagni e Paliano causando rilevanti danni economici, e hanno causato nel 2018 oltre 200 incidenti stradali. Nella zona tutta della Ciociaria "c'è un'emergenza cinghiali che non si placa", per il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli di Forza Italia che in una nota parla di "emergenza che attanaglia l'intera provincia di Frosinone". In riferimento alle politiche attuate dalla giunta Zingaretti in questo senso, Ciacciarelli spiega: "Zingaretti vuole rendersi conto o no della gravità assunta dal problema? Sono mesi che gli agricoltori subiscono gravissimi danni da parte di queste bestie che vagano allo stato brado in tutta la provincia, creando pericoli anche per gli automobilisti. L'ultima segnalazione in ordine di tempo viene dal nord della Ciociaria. Nella città dei papi, Anagni e Paliano, i cinghiali hanno devastato un intero campo di mais, causando un danno economico assai rilevante. Come se non bastasse in tutta la provincia nel 2018 sono stati oltre 200 gli incidenti stradali causati dai cinghiali denunciati alla Regione per il relativo indennizzo". Ciacciarelli sottolinea che "la Regione ogni anno rimborsa alla Ciociaria danni per circa un milione di euro". E conclude: "In consiglio regionale ho presentato un'articolata interrogazione al riguardo, richiedendo alla giunta e all'assessore all'agricoltura Onorati un intervento serio. A leggere questi dati è evidente che nulla è stato fatto. Zingaretti vari un piano serio e metta mano al problema"(Com)