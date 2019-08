Governo: Renzi (Pd) a Grillo, sopporto ogni insulto, insisto su esecutivo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "agli attacchi quotidiani che ricevo dai miei compagni di partito oggi si sommano gli insulti di Beppe Grillo. L’uomo che un tempo mi chiamava 'ebetino', adesso mi definisce 'avvoltoio'. Non male, dai, si migliora. Ma non c’è insulto che possa fermarmi: davanti a capitan Fracassa che chiede pieni poteri e culla l’antico sogno di uscire dall’Euro, io sopporto ogni insulto e insisto sul governo istituzionale. Per la mia immagine e per il mio tornaconto personale sarebbe meglio stare in un angolo ad aspettare lo sfascio. Ma il bene comune viene prima dell’interesse dei singoli. Prima si pensa all’Italia", conclude l'ex premier, "poi agli interessi di parte. Buona settimana di Ferragosto". (Rin)