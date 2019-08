Infrastrutture: Polonia, firmato oggi contratto costruzione per due arterie stradali in Slesia

- A Katowice, alla presenza del primo ministro Mateusz Morawiecki, i rappresentanti della Direzione provinciale delle strade e l'azienda Strabag hanno firmato oggi il contratto per la costruzione della tangenziale orientale di Raciborz e la ricostruzione della strada numero 913 che porta all'aeroporto di Katowice. Morawiecki ha dichiarato che grazie a questi lavori da un lato si rafforzeranno i collegamenti sull'asse est-ovest della Slesia e dall'altro con il rifacimento della strada per l'aeroporto si dà il via al futuro potenziamento dello scalo. "Sviluppare le infrastrutture stradali è una priorità per la crescita della Polonia, uno sviluppo che stiamo realizzando unendo i fondi statali a quelli europei. La tangenziale di Raciborz", ha commentato Morawiecki, "è cruciale per la crescita della parte meridionale della Slesia". (segue) (Vap)