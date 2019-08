Speciale energia: Ucraina, procedono lavori manutenzione rete gas in vista della stagione invernale

- L'operatore statale del sistema di trasmissione del gas ucraino (Gts), Ukrtransgaz, ha comunicato di aver completato il 65 per cento delle riparazioni della rete e la sua modernizzazione come parte dei preparativi per la stagione di invernale 2019-2020. Secondo quanto riferito, sono stati effettuati lavori di riparazione e manutenzione in 27 stazioni di compressione che forniscono la distribuzione del gas attraverso i principali gasdotti tra cui Urengoy-Pomary-Uzhgorod, Progress, Soyuz e altri ancora. Ukrtransgaz gestisce 12 depositi sotterranei di gas con una capacità di stoccaggio totale di circa 31 miliardi di metri cubi. I depositi sono parte integrante del sistema di approvvigionamento di gas dell'Ucraina e del transito attraverso il territorio del paese. (Res)