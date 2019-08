Speciale energia: presidente turkmeno Berdimuhamedov riceve premier Borisov, focus su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Bulgaria e Turkmenistan sono "importanti e promettenti": il dialogo bilaterale ai massimi livelli aprirà nuove opportunità di cooperazione di reciproco interesse. Lo ha affermato il primo ministro bulgaro Bojko Borisov nell'incontro con il presidente turkmeno Gurbanguli Berdimuhamedov. Il capo del governo di Sofia ha avuto un bilaterale con il presidente turkmeno, mentre si trova in visita nel paese dell'Asia centrale per partecipare al primo forum economico dei paesi che si affacciano sul Mar Caspio. Borisov, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Bta", ha affermato che la Bulgaria intende sviluppare un partenariato "globale, di lungo termine e reciprocamente vantaggioso" con il Turkmenistan, in una serie di settori: commercio, edilizia, energia e turismo. Secondo Borisov, vi è un enorme potenziale dalla cooperazione tra Bulgaria e Turkmenistan per quanto riguarda la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas naturale dalla regione del Caspio verso l'Europa. (Bus)